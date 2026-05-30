Braderies et vide-greniers : où chiner autour de Lille début juin 2026 ?

Avis aux chercheurs de pépites, collectionneurs de vinyles et amoureux de la seconde main : pas besoin d’attendre la grande braderie de Lille en septembre pour faire de bonnes affaires ! Pour vous éviter de tourner en rond, on vous a listé les meilleurs spots pour chiner durant le premier week-end de juin 2026.

Les braderies du samedi 6 juin autour de Lille

Braderie du Vieux-Lille

Le Vieux-Lille s’anime avec pas moins de 500 exposants ce samedi 6 juin ! Parfait pour allier balade pavée, pauses en terrasse et chinage de fringues ou de petite déco. C’est l’occasion de découvrir les façades super bizarres de Lille, de s’arrêter Porte de Gand pour prendre un verre ou de bruncher dans un super spot à Lille.

Braderie du Vieux Lille

Le 6 juin 2026 de 9h à 20h

Place du Concert, rue de la Collégiale, place des Archives, rue Saint-André, place Saint-André, rue Saint-Sébastien, rue du Pont Neuf, rue de la Halle et rue du Metz.

Vide-grenier à Croix

Un des plus gros déballages du jour avec 500 exposants au compteur ! Ultra-accessible : vous descendez à la station Croix Mairie (ligne 2 du métro) et vous êtes directement les pieds dans la brocante.

Vide-grenier de Croix

Le 6 juin 2026 de 8h à 16h

Rue Jean Baptiste Delescluse, rue Ferrer, rue Jules Guesde, rue de Tunis, rue de Constantine et place de la Liberté.

Braderie à La Chapelle d’Armentières

Une chouette brocante de quartier qui rassemble pas moins de 300 exposants particuliers. C’est le bon plan pour commencer sa tournée des bonnes affaires dès le début de la matinée !

Braderie de La Chapelle d’Armentières

Le 6 juin 2026 de 7h à 14h

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et rue Alexis Carrel.

Vide-grenier à Avelin

Voici la brocante parfaite pour les lève-tard et les flâneurs de l’après-midi ! Un rendez-vous à taille humaine qui rassemble 155 exposants particuliers.

Vide-grenier d’Avelin

Le 6 juin 2026 de 13h à 19h

Rue Nationale à Ennetières-les-Avelin.

Braderie à La Neuville

Si vous n’aimez pas trop devoir attendre votre tour pour parler avec les exposants ou qu’on vous chippe un objet que vous vouliez sous le nez, voici une petite braderie rurale et authentique, parfaite pour chiner à l’abri de la foule !

Braderie de La Neuville

Le 6 juin 2026 de 8h à 13h

Rue du Général de Gaulle.

Les braderies du dimanche 7 juin près de Lille

Pas de grasse matinée pour les vrais chineurs ! Le dimanche réserve souvent les meilleures affaires, au moment où les prix commencent à baisser.

Vide-grenier à Lomme

C’est le mastodonte du dimanche avec pas moins de 600 exposants (particuliers et commerçants) ! Très facile d’accès en transports en commun puisqu’il vous suffit de descendre à la station Bourg sur la ligne 2 du métro.

Vide-grenier de Lomme

Le 7 juin 2026 de 7h à 14h

Avenue de Dunkerque, avenue Roger Salengro, rue Mattéoti, rue Marcel Henaux et rue Guilbert.

Vide-grenier à Cappelle-en-Pévèle

Ne sous-estimez jamais les brocantes de campagne, c’est souvent là qu’on déniche les objets les plus insolites ! Ce très gros rendez-vous rassemble 550 exposants, mélangeant particuliers et professionnels.

Vide-grenier de Cappelle-en-Pévèle

Le 7 juin 2026 de 7h à 13h

Rue de la Ladrerie.

Braderie et vide-grenier de Ronchin

Un très gros morceau pour ce dimanche avec 500 exposants particuliers qui envahissent les rues du Grand Ronchin pour une journée de pure chine ! Et le deuxième bon plan de la ville, beaucoup plus intimiste : une quarantaine d’exposants membres de l’association des parents d’élèves du collège Anatole France organisent un vide-grenier en même temps de 7h à 13h dans la cour du collège.

Braderie du Grand Ronchin

Le 7 juin 2026 de 8h à 16h

Rue Gustave Delory, rue Roger Salengro, place de la République et rue Courbet.

Vide-grenier à Villeneuve d’Ascq

Enfin, une très chouette brocante dominicale de 250 exposants aura lieu au cœur du quartier Cousinerie. Le site est directement accessible via le bus L6 à l’arrêt Contrescarpe.

Vide grenier des Marchenelles

Le 7 juin 2026 de 8h à 15h

Rue de la Contrescarpe, place de la Contrescarpe et City Stade.

Et pour le reste du mois de juin 2026 ?

Le mois de juin n’est pas en reste, entre les nombreuses brocantes et les différents festivals de l’été 2026. Mais si vous avez loupé ce premier week-end de folie, pas de panique, la saison des brocantes ne fait que commencer. Pour retrouver l’intégralité des calendriers mis à jour, les modalités d’inscription ou tout simplement découvrir les braderies des semaines suivantes, rendez-vous sur Sabradou, où toutes les dates et tous les lieux des prochaines braderies sont données. Bonne chine à tous !

Photo en couverture © Canva