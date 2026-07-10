Les fêtes de Gayant sont de retour à 20 min de Lille ce week-end !

Le moment le plus attendu de l’année en terre douaisienne est enfin arrivé ! Et comme chacun a sa manière de célébrer la Fête Nationale dans le Nord, la ville de Douai bascule en mode fête XXL du 10 au 20 juillet 2026 pour mettre à l’honneur ses figures les plus emblématiques. Défilés, fanfares, manèges à sensations et show de catch… On vous détaille le programme des Fêtes de Gayant.

Monsieur et Madame Gayant : une histoire d’amour et de mensurations hors normes

Pour comprendre l’effervescence qui s’empare de Douai, il faut faire la connaissance des véritables maîtres des lieux. Le clou du spectacle, c’est la sortie officielle de la famille Gayant, des géants du nord qui ne voient la lumière du jour qu’une fois par an. Le patriarche, Monsieur Gayant en impose sérieusement du haut de ses 8,50 mètres (lance comprise) pour un poids affiché de 370 kilos, ce qui lui vaut le titre honorifique de plus grand géant de la région ! À ses côtés, sa moitié Madame Gayant affiche des mensurations tout aussi respectables avec 6,25 mètres de hauteur pour 250 kilos sur la balance. Avec leurs enfants Binbin, Fillon, Jacquot et le Sot des Canonniers, ils forment une belle tribu prête à soulever les foules !

Le grand rituel débutera le dimanche 12 juillet dès 7h30 au départ de la rue de Lambres, en direction la cour de l’hôtel de ville pour le traditionnel rigodon de 10h45. Au programme : danses historiques, musique par la fanfare de la ville et un lancer de bonbons très disputé ! À 15h, le Grand Cortège prend le départ depuis la rue d’Esquerchin pour une parade à travers les artères de Douai. Le lendemain, lundi 13 juillet, les enfants de la bande s’en iront explorer le quartier de Frais-Marais dès 10h30 au son des percussions, avant le grand bal populaire au pied du beffroi à partir de 18h.

Une parade internationale et 70 musiciens

Si le dimanche reste le jour sacré, les festivités s’installent dès le samedi 11 juillet. La place d’Armes accueillera à partir de 14h30 le rassemblement de nombreux géants invités, venus des quatre coins des Hauts-de-France mais aussi de Belgique. Le cortège s’élancera à 15h pour rejoindre la place Carnot. Et pour clore cette première journée en beauté, les 70 musiciens de la formation municipale donneront un grand concert gratuit à 20h45. Pas de marches militaires classiques ici, le répertoire revisitera les morceaux d’artistes contemporains majeurs comme Stromae, Sting ou encore les mélodies intemporelles de Charles Trenet.

Plus de 150 attractions pour les amateurs de sensations fortes

Si vous aimez la barbes à papa et les poussées d’adrénaline, sachez que la place du Barlet se transforme complètement pour accueillir l’une des plus gigantesques fêtes foraines de la région. Plus de 150 métiers et manèges prennent leurs quartiers pour dix jours de folie ! Et l’édition 2026 réserve son lot de nouveautés avec l’arrivée d’un palais des glaces géant structuré sur trois étages, le fameux Labyrinth XXL, ainsi qu’un toboggan aux dimensions impressionnantes baptisé La Descente. Les classiques seront aussi de la partie avec le grand retour du booster Zeus, des chenilles familiales ou des traditionnels autoskooters. Les portes ouvrent tous les jours à 15h pour se refermer à 1h en semaine et pousser jusqu’à 2h les week-ends et jours fériés. Pour les chasseurs de bons plans, une journée à tarif préférentiel est programmée le lundi 20 juillet !

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Retraite aux flambeaux, catch européen et feu d’artifice rétro

La suite du calendrier s’annonce tout aussi rythmée. Le lundi 13 juillet à 21h30, la Maison des Géants distribuera des lampions et des flambeaux pour une déambulation nocturne vers la place d’Armes. Le mardi 14 juillet, après les commémorations officielles et les démonstrations des sapeurs-pompiers le matin, la Famille Gayant fera sa grande rentrée à 20h tout en musique. Le mercredi 15 juillet, tout se passera au parc de loisirs Jacques Vernier : dès 20h, la formation Cover7 lancera une grande soirée pop suivi à 23h d’un grand spectacle pyrotechnique entièrement chorégraphié sur une bande-son dédiée aux années 80. Enfin, pour les amateurs d’action, la place Saint-Amé va s’animer le samedi 18 juillet à 20h avec un grand gala international de catch où les meilleurs athlètes européens viendront régler leurs comptes sur le ring. Il y en aura définitivement pour tous les goûts !

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Photo de couverture © Ville de Douai