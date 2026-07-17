À l’occasion de la Coupe du monde 2026, nous partons sur les traces des villes qui ont vu grandir les figures de l’équipe de France. Après Bondy, berceau de Kylian Mbappé et de William Saliba, Vernon dans l’Eure, ville natale d’Ousmane Dembélé, ou encore Candé dans le Maine-et-Loire, où Désiré Doué a passé ses premières années, cap aujourd’hui sur le Pays basque. Direction Anglet, cité balnéaire entre océan Atlantique et forêts de pins, où a grandi celui qui guide les Bleus depuis plus d’une décennie : Didier Deschamps.

Didier Deschamps, enfant d’Anglet devenu légende des Bleus

Avant de devenir l’un des hommes les plus emblématiques du football français, Didier Deschamps a grandi entre l’océan Atlantique, les traditions basques et les terrains de sport d’Anglet. Le sélectionneur de l’équipe de France, en poste depuis 13 ans, mène actuellement aux Etats-Unis, sa dernière campagne pour la Coupe du monde 2026, mais ses racines restent profondément ancrées au Pays basque. Ancien capitaine des Bleus lors de la victoire historique de 1998, il conserve encore aujourd’hui cet accent qui rappelle ses origines.

Anglet, une histoire entre océan, Adour et culture basque

Né et élevé dans la région, Didier Deschamps a toujours revendiqué son attachement à cette terre. « Je suis fier de mes origines, je suis fier d’être basque. J’ai vécu là-bas jusqu’à 15 ans et j’y ai toute ma famille », confiait-il dans les colonnes de Sud Ouest en 2011. C’est à Anglet, dans la maison familiale, que le futur champion du monde 1998 a construit ses premiers souvenirs. Parties de pelote basque, pêche, chasse à la palombe et vie familiale au pied des Pyrénées : Didier Deschamps grandit au rythme des traditions locales. Située entre Bayonne et Biarritz, Anglet occupe une place unique sur la côte basque. Son nom rappelle son histoire géographique : pendant des siècles, la ville a été cet « angle de terre » posé entre le littoral atlantique et l’embouchure de l’Adour, à la rencontre de la côte sableuse des Landes et de la côte rocheuse basque qui marque la fin de la chaîne des Pyrénées.

Anglet, terre de nature

Avec ses 4,5 kilomètres de plages de sable fin, Anglet offre l’un des littoraux les plus préservés du Pays basque. Du bras du fleuve Adour jusqu’à la Pointe du Cap Saint-Martin, la côte dévoile une succession de onze plages aux ambiances différentes : grandes étendues de sable, vagues puissantes pour les amateurs de surf ou criques plus tranquilles… La ville doit aussi son charme à ses immenses espaces verts. Ses 230 hectares de forêts de pins maritimes forment le poumon vert de la ville, idéal pour les promenades, les balades à vélo ou les pauses à l’ombre des arbres. Vous l’aurez compris, Anglet offre un terrain de jeu grandeur nature pour les amoureux des grands espaces. Mais la ville se découvre aussi par ses activités de plein air : baignade, yoga face à l’océan, golf, skate, vélo, accrobranche, équitation, beach-volley ou pelote basque…

Capitale du surf

Impossible de parler d’Anglet sans évoquer le surf. Avec ses vagues réputées et ses onze plages ouvertes sur l’Atlantique, la ville s’est imposée comme l’un des grands rendez-vous de la glisse en France. Son ambiance décontractée, son art de vivre tourné vers l’océan et son esprit sportif lui ont même valu le surnom de « Petite Californie » du Pays basque. Au cœur du littoral, la plage Marinella séduit les débutants grâce à ses vagues accessibles et son atmosphère familiale. Plus au nord, la mythique plage des Cavaliers attire les surfeurs expérimentés venus défier des houles puissantes qui ont forgé la réputation du spot. Toute l’année, les sufeurs amateurs et professionnels se retrouvent face à l’océan pour des sessions de glisse, face aux plus beaux couchers de soleil de la côte basque.

Une escale gourmande aux saveurs basques

Après l’océan et les grands espaces, Anglet se découvre aussi à travers ses saveurs. Comme toute la côte basque, la ville cultive une gastronomie généreuse, des produits de la mer et des traditions venues des terres. Ici, le piment d’Espelette relève les recettes locales, le jambon de Bayonne accompagne les apéritifs et les poissons de l’Atlantique s’invitent dans les assiettes. Impossible également de passer à côté des incontournables spécialités basques comme la célèbre piperade ou les fromages de brebis des montagnes voisines. Le marché de Quintaou, au cœur du centre-ville, est un rendez-vous incontournable pour découvrir les produits régionaux. Si t’es plus comme nous, un bec sucré, tu dois déjà connaître le gâteau basque, une douceur locale à savourer pour noyer ta tristesse suite à l’élimination des bleus, en hommage au sélectionneur le plus capé de l’histoire de la Coupe du monde, Didier Deschamps.

Anglet est une ville à l’image de son enfant le plus célèbre : authentique, passionnée et tournée vers le collectif.

Photo de couverture : ©DestinationCoteAtlantique

À lire également : Le train touristique le plus fréquenté de France mène à un glacier spectaculaire