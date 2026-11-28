Des châteaux dignes des contes de fées, des bibliothèques spectaculaires, des quartiers insolites et quelques merveilles à découvrir aux alentours… Copenhague nous a réservé bien des surprises ! Nous avons rassemblé nos visites préférées, nos expériences coups de cœur et nos conseils pratiques pour vous aider à organiser un séjour de trois ou quatre jours dans la capitale danoise, avec quelques idées supplémentaires à piocher selon vos envies et le temps dont vous disposez.

Que visiter à Copenhague ? Nos incontournables

Le château de Rosenborg, pour découvrir les trésors de la monarchie danoise

Voilà un château qui semble tout droit sorti d’un conte de fées ! Situé en plein cœur de Copenhague, au milieu du magnifique jardin de Kongens Have, Rosenborg nous a immédiatement séduits avec ses façades de briques rouges, ses hautes tours et son élégante architecture Renaissance. Construit au début du XVIIe siècle à la demande du roi Christian IV, il fut longtemps une résidence royale avant de devenir un musée. Et si ses jardins valent déjà le déplacement pour une jolie promenade, nous vous recommandons vivement de pousser les portes du château !

À l’intérieur, on traverse plusieurs siècles d’histoire en découvrant une succession de salles richement décorées, de portraits, de tapisseries et d’objets ayant appartenu aux souverains danois. Nous avons particulièrement aimé la spectaculaire salle des Chevaliers, où deux trônes royaux sont gardés par trois imposants lions d’argent grandeur nature. Mais gardez aussi du temps pour les sous-sols, qui renferment les précieux joyaux de la Couronne danoise ! Entre ces trésors étincelants, les pièces historiques et les nombreux détails architecturaux, il y a largement de quoi s’émerveiller pendant une bonne heure et demie.

Infos pratiques

Château de Rosenborg

Adresse : Øster Voldgade 4A, Copenhague

Durée conseillée : 1h30 à 2h, davantage avec les jardins

Tarif : entrée payante, incluse dans la Copenhagen Card DISCOVER

Réservation et horaires : site officiel du château de Rosenborg

Amalienborg et l’église de Marbre, un ensemble architectural majestueux

Autre très bel endroit à découvrir au fil de vos promenades : Amalienborg, la résidence officielle de la famille royale danoise. Quatre élégants palais rococo entourent une immense place octogonale, au centre de laquelle trône une statue équestre du roi Frédéric V. Un ensemble architectural particulièrement harmonieux, dont nous avons beaucoup aimé admirer les façades et les différentes perspectives. Vous pourrez également y assister à la relève de la garde, à midi. De notre côté, nous nous sommes contentés d’une découverte extérieure, mais il est aussi possible de visiter le musée d’Amalienborg.

Et surtout, impossible de manquer l’église de Marbre, ou Frederikskirken, située dans le prolongement de la place ! Sa gigantesque coupole verte domine les alentours et offre de magnifiques points de vue, notamment depuis les fontaines et les rues voisines. La construction de cet édifice monumental fut particulièrement mouvementée : commencée en 1749, elle ne s’acheva qu’en 1894, soit près de 150 ans plus tard ! Une jolie anecdote à garder en tête en admirant ce monument dont l’intérieur mérite également le détour.

Infos pratiques

Amalienborg et l’église de Marbre

Adresses : Amalienborg Slotsplads et Frederiksgade 4, Copenhague

Durée conseillée : 30 à 45 minutes pour découvrir les extérieurs

Tarifs : accès libre à la place et à l’église ; musée d’Amalienborg payant, inclus dans la Copenhagen Card DISCOVER

Informations : musée d’Amalienborg

L’église de Notre-Sauveur, pour admirer Copenhague depuis les hauteurs

Avis aux amateurs de beaux panoramas : voilà une expérience que nous vous recommandons particulièrement ! Dans le quartier de Christianshavn, l’église de Notre-Sauveur, ou Vor Frelsers Kirke, possède l’un des clochers les plus étonnants de Copenhague. Sa flèche noire et dorée est entourée d’un escalier extérieur qui s’enroule en spirale jusqu’à son sommet. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on peut justement y monter ! Une visite originale qui permet de découvrir la ville sous un angle totalement différent.

Il faut toutefois se mériter la récompense : environ 400 marches sont à gravir, dont les 150 dernières à l’extérieur, autour de la flèche ! Plus on monte, plus l’escalier se rétrécit, tandis que les toits de Copenhague, les canaux et les différents quartiers se dévoilent progressivement sous nos yeux. Autant dire que les personnes sujettes au vertige risquent de trouver l’expérience un peu impressionnante ! Mais par beau temps, le panorama est superbe et vaut largement l’effort. Pensez à réserver votre créneau, car l’accès est limité et la tour peut fermer lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas une ascension en toute sécurité.

Infos pratiques

Église de Notre-Sauveur

Adresse : Sankt Annæ Gade 29, Copenhague

Durée conseillée : 45 minutes à 1h

Tarif : montée payante, incluse dans la Copenhagen Card DISCOVER

Réservation et horaires : site officiel de l’église de Notre-Sauveur

L’ancienne bibliothèque universitaire, un véritable décor de cinéma

C’est sans doute l’un des endroits les plus photogéniques que nous ayons découverts à Copenhague ! Derrière une façade que l’on pourrait presque manquer en se promenant dans le centre historique se cache l’ancienne bibliothèque universitaire de Fiolstræde, une merveille architecturale inaugurée en 1861. Et dès que l’on pénètre dans sa grande salle, l’effet est saisissant ! D’immenses rayonnages chargés de livres s’étendent à perte de vue, encadrés par de fines colonnes métalliques, tandis que des galeries sur deux niveaux et un plafond richement décoré composent un décor absolument extraordinaire.

Nous avons adoré découvrir ce lieu sous différents angles, admirer ses escaliers, ses détails architecturaux et toutes ces perspectives qui semblent tout droit sorties d’un film ! Longtemps inaccessible au grand public, la bibliothèque a rouvert aux visiteurs en 2023. Elle propose également de petites visites guidées en anglais permettant d’en apprendre davantage sur son histoire. Un immense coup de cœur, que nous vous recommandons vraiment d’ajouter à votre programme, même si vous n’êtes pas particulièrement passionné de livres !

Infos pratiques

Bibliothèque universitaire de Fiolstræde

Adresse : Fiolstræde 1, Copenhague

Durée conseillée : 30 à 45 minutes

Tarif : 75 DKK par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Entrée également incluse dans la Copenhagen Card

Horaires : du mardi au samedi, fermeture le dimanche et le lundi. Visite guidée en anglais à 14h les jours d’ouverture

Informations : site officiel de la bibliothèque

Le Diamant Noir, une bibliothèque spectaculaire au bord de l’eau

À quelques minutes de là, changement radical d’ambiance avec le Diamant Noir, l’une des extensions de la Bibliothèque royale danoise. Inauguré en 1999, ce bâtiment contemporain doit son surnom à ses immenses façades de granit noir poli et de verre, dont les reflets changent au gré de la lumière et des mouvements de l’eau. Posé au bord du port, il attire immédiatement le regard avec ses lignes géométriques et son architecture audacieuse.

Et surtout, ne vous contentez pas de l’admirer de l’extérieur ! Nous vous conseillons d’entrer pour découvrir son immense atrium central, dont les courbes et les passerelles offrent des perspectives assez fascinantes. De grandes baies vitrées permettent également de profiter d’une vue superbe sur le port. Nous avons d’ailleurs eu la chance d’y admirer un magnifique coucher de soleil ! Une halte particulièrement agréable, qui permet aussi de découvrir un autre visage de Copenhague, résolument contemporain.

Infos pratiques

Le Diamant Noir

Adresse : Søren Kierkegaards Plads 1, Copenhague

Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 17h ; jeudi de 10h à 16h30. Fermé dimanche et lundi. Visite guidée en anglais à 14h les jours d’ouverture.

Durée conseillée : 30 à 45 minutes

Tarif : accès libre aux espaces publics ; certaines expositions sont payantes

Informations : Bibliothèque royale du Danemark

Kastellet, pour une promenade autour d’un joli moulin

Pour une balade un peu plus tranquille, direction Kastellet, une ancienne citadelle militaire du XVIIe siècle dont les fortifications dessinent une étonnante étoile à cinq branches. Entourée de douves et de remparts verdoyants, elle constitue aujourd’hui un lieu de promenade particulièrement agréable, même si certaines parties sont toujours utilisées par l’armée danoise.

Nous avons notamment aimé ses jolies maisons rouges aux toits de tuiles et son charmant moulin à vent historique, qui donne beaucoup de caractère à l’endroit ! On peut aussi se promener sur les remparts, admirer les anciens bâtiments militaires et profiter d’une agréable parenthèse de verdure.

Infos pratiques

Kastellet

Adresse : Gl. Hovedvagt, Copenhague

Durée conseillée : 30 minutes à 1h

Tarif : accès gratuit aux espaces ouverts au public

Nos expériences originales à Copenhague

Carlsberg Byen, un ancien quartier industriel devenu un lieu de vie étonnant

C’est dans ce quartier que nous avions posé nos valises, et quelle belle découverte ! Situé à quelques minutes du centre de Copenhague, Carlsberg Byen s’est développé sur l’ancien site de la célèbre brasserie danoise. Pendant plus de 160 ans, ces bâtiments ont abrité la production de bière avant de laisser progressivement place à un quartier résidentiel et culturel où l’architecture industrielle côtoie des constructions contemporaines.

Nous avons beaucoup aimé nous y promener, entre ruelles pavées, anciennes cheminées, bâtiments de briques rouges et détails architecturaux étonnants. L’un de ses emblèmes est d’ailleurs la spectaculaire porte des Éléphants, soutenue par quatre immenses pachydermes de granit ! Un lieu particulièrement photogénique, que nous avons découvert juste à côté de notre hôtel. Si ce quartier vous intrigue, nous avons consacré un article complet à Carlsberg Byen, avec toutes nos découvertes et nos conseils pour en profiter.

Infos pratiques

Carlsberg Byen

Accès : gare de Carlsberg ou métro Enghave Plads

Durée conseillée : 1h pour une promenade, davantage avec les visites

Tarif : accès libre au quartier

Home of Carlsberg, bien plus qu’un musée consacré à la bière

Voilà une visite qui n’était absolument pas prévue dans notre programme et que nous avons pourtant adorée ! C’est en passant devant Home of Carlsberg, installé au cœur de l’ancienne brasserie, que nous avons décidé de pousser ses portes. Et puisque l’entrée était comprise dans notre Copenhagen Card, nous n’avons pas hésité longtemps à improviser cette découverte !

On y retrace l’histoire de Carlsberg, fondée en 1847 par J. C. Jacobsen, mais aussi celle de la famille à l’origine de cette véritable institution danoise. Entre les objets historiques, les anciennes installations et les expériences interactives, le parcours est particulièrement vivant et réserve plusieurs surprises. Nous avons notamment été impressionnés par l’immense collection de bouteilles de bière, qui rassemble des milliers de références venues du monde entier. Une visite ludique et instructive, même pour ceux qui ne sont pas spécialement amateurs de bière !

Infos pratiques

Home of Carlsberg

Adresse : Gamle Carlsberg Vej 11, Copenhague

Durée conseillée : 1h30 à 2h

Tarif : entrée payante, incluse dans la Copenhagen Card DISCOVER

Réservation et horaires : site officiel de Home of Carlsberg

AIRE Ancient Baths, pour une parenthèse de détente extraordinaire

Et si vous profitiez de votre séjour à Copenhague pour vous offrir un moment de détente dans un endroit absolument exceptionnel ? Toujours dans le quartier Carlsberg Byen, AIRE Ancient Baths a pris possession d’anciens bâtiments de la brasserie pour les transformer en un véritable sanctuaire dédié au bien-être. Et dès que l’on descend dans cet univers de briques, de voûtes et de bassins éclairés à la bougie, le dépaysement est total !

L’expérience invite à passer d’un bain à l’autre, entre différentes températures, bassin salé, vapeur et espaces de relaxation. Le tout dans une atmosphère feutrée qui donne presque l’impression d’avoir quitté la ville. Nous avons particulièrement aimé le contraste entre l’histoire industrielle du lieu et cette ambiance si apaisante, ainsi que la beauté des espaces. Une expérience originale à s’offrir si votre budget le permet, et une très belle façon de terminer une journée de découvertes !

Infos pratiques

AIRE Ancient Baths

Adresse : Ny Carlsberg Vej 101, Copenhague

Durée conseillée : environ 1h30 à 2h selon la formule

Tarif : variable selon les expériences et soins choisis ; non inclus dans la Copenhagen Card

Réservation : site officiel d’AIRE Ancient Baths

Nos plus belles excursions depuis Copenhague

Copenhague possède largement à elle seule de quoi occuper plusieurs journées, mais nous vous recommandons aussi de garder un peu de temps pour explorer ses environs ! Grâce aux excellentes liaisons ferroviaires, plusieurs sites exceptionnels sont facilement accessibles depuis la capitale. Impossible évidemment de tous les découvrir en trois jours, mais vous pouvez choisir l’une de ces excursions pour enrichir votre séjour, voire en prévoir plusieurs si vous disposez d’une journée ou deux supplémentaires. Et pour les voyageurs qui souhaitent prolonger leur découverte du Danemark, nous avons même une dernière étape un peu plus éloignée à vous recommander !

Le château de Kronborg et Helsingør, sur les traces d’Hamlet

À moins d’une heure de train de Copenhague, le château de Kronborg est l’une des plus belles surprises de notre voyage ! Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, cet imposant château Renaissance domine le détroit de l’Øresund, face aux côtes suédoises. Sa situation stratégique, ses impressionnants remparts et son histoire lui donnent une allure particulièrement majestueuse. Et surtout, c’est ici que Shakespeare a situé l’action de sa célèbre tragédie Hamlet !

Mais le château ne se contente pas d’être beau : sa visite est aussi particulièrement ludique, entre salles royales, projections immersives, magnifique chapelle et étonnantes galeries souterraines à explorer à la lampe torche. Nous vous recommandons également de gravir les 145 marches de la tour des Canons pour admirer un panorama superbe sur la mer, la ville, le port et même sur les côtes suédoises situées juste en face. Et surtout, ne repartez pas sans découvrir Helsingør, son joli centre historique, son magnifique cloître médiéval et son étonnant marché couvert de street food, Værftets Madmarked, installé dans d’anciennes halles industrielles de l’ancien chantier naval. Une escapade que nous avons tellement appréciée que nous lui avons consacré un article entier !

Infos pratiques

Château de Kronborg

Adresse : Kronborg 2C, Helsingør

Accès : environ 45 à 50 minutes de train depuis Copenhague, puis 10 minutes à pied

Durée conseillée : une demi-journée à trois quarts de journée avec Helsingør

Tarif : entrée incluse dans la Copenhagen Card DISCOVER

Informations : site officiel du château de Kronborg

La cathédrale de Roskilde, où reposent près de 40 rois et reines

Autre merveille que nous vous conseillons vivement de découvrir : la cathédrale de Roskilde, située à seulement 25 minutes de train de Copenhague. Avec ses immenses façades de briques rouges et ses deux hautes flèches, ce monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est déjà particulièrement impressionnant depuis l’extérieur. Mais c’est en poussant ses portes que l’on découvre ce qui fait toute sa singularité : elle abrite les sépultures de près de 40 rois et reines du Danemark !

Les différentes chapelles renferment des tombeaux absolument monumentaux, dont certains sont de véritables chefs-d’œuvre sculptés. Nous avons aussi beaucoup aimé découvrir sa majestueuse nef lumineuse, son magnifique orgue historique et ses galeries supérieures, qui permettent d’admirer l’architecture sous différents angles. Prévoyez suffisamment de temps pour en explorer les nombreux recoins ! Et juste à côté, ne manquez pas le joli palais de Roskilde, avec ses façades entièrement jaunes et sa grande cour intérieure. Une autre excursion que nous avons adorée et dont nous vous racontons la visite dans un article dédié.

Infos pratiques

Cathédrale de Roskilde

Adresse : Domkirkestræde 10, Roskilde

Accès : environ 25 minutes de train depuis Copenhague, puis 10 à 15 minutes à pied

Durée conseillée : une demi-journée avec les trajets et le palais voisin

Tarif : entrée incluse dans la Copenhagen Card DISCOVER

Informations : site officiel de la cathédrale de Roskilde

LEGO House à Billund, pour prolonger le séjour en retombant en enfance

Si vous avez quelques jours supplémentaires devant vous, nous vous recommandons aussi de pousser jusqu’à Billund, berceau des célèbres briques LEGO ! C’est ici que se trouve LEGO House, un lieu extraordinaire entièrement consacré à la créativité, au jeu et à l’imagination. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette expérience n’est absolument pas réservée aux enfants !

Entre les immenses constructions, les dioramas remplis de détails, les expériences interactives et les espaces où l’on peut créer ses propres œuvres en LEGO, nous avons adoré cette visite et aurions volontiers prolongé notre journée ! Nous avons même pu réaliser un petit film en stop motion et commander notre déjeuner à l’aide de briques LEGO, avant qu’un robot ne nous apporte notre repas. Une expérience aussi amusante qu’originale, dont nous vous racontons toutes les surprises dans notre article consacré à LEGO House.

Attention toutefois : Billund est nettement plus éloignée de Copenhague. Comptez environ trois heures de trajet en transports en commun, selon les correspondances. Nous vous recommandons donc d’y consacrer une étape supplémentaire, idéalement avec une nuit sur place plutôt que d’essayer de l’intégrer à un court week-end dans la capitale. Si vous êtes amateur d’architecture contemporaine, une autre possibilité est de prévoir une étape à Vejle. Vous pourrez ainsi rejoindre facilement Lego House le lendemain matin dès l’ouverture, puisque le musée se trouve à une demi-heure de la ville.

Infos pratiques

LEGO House

Adresse : Ole Kirks Plads 1, Billund

Accès : environ 3h de trajet depuis Copenhague, en train et bus selon l’itinéraire

Durée conseillée : une journée entière

Tarif : variable selon la date ; non inclus dans la Copenhagen Card

Réservation : site officiel de LEGO House

Où dormir à Copenhague ? Notre adresse coup de cœur

Hotel Ottilia, pour dormir dans une ancienne brasserie

Pour notre séjour, nous avons choisi de poser nos valises à l’Hotel Ottilia, dans le quartier Carlsberg Byen. Et difficile d’imaginer un établissement plus représentatif de l’histoire du quartier ! Installé dans d’anciens bâtiments de la brasserie Carlsberg, cet hôtel a conservé une architecture industrielle étonnante, notamment avec ses immenses fenêtres circulaires qui lui donnent une allure vraiment singulière.

Nous avons particulièrement aimé l’atmosphère des chambres, où les matériaux bruts et les détails architecturaux historiques se mêlent à une décoration contemporaine. Mais l’un de nos endroits préférés se trouve tout en haut de l’établissement : l’espace où est servi le petit déjeuner, avec ses grandes baies vitrées, sa vue sur les toits du quartier et sa terrasse accessible aux beaux jours. Le buffet est généreux, avec une belle place accordée aux produits biologiques et aux préparations maison. Une très jolie façon de commencer la journée !

Et surtout, l’hôtel constitue un excellent point de chute pour découvrir Copenhague : le quartier est agréable, les transports facilement accessibles et l’on retrouve chaque soir un environnement plus paisible après avoir arpenté la capitale. Une adresse que nous avons beaucoup appréciée, aussi bien pour son charme que pour sa situation.

Infos pratiques

Hotel Ottilia

Adresse : Bryggernes Plads 7, Copenhague

Quartier : Carlsberg Byen

Tarif : variable selon les dates et la catégorie de chambre

Réservation : site officiel de l’Hotel Ottilia

Comment organiser un séjour de 3 ou 4 jours à Copenhague ?

Comment répartir les visites selon la durée du séjour ?

Tout dépend évidemment de votre rythme et de vos envies ! Pour trois jours à Copenhague, nous vous conseillons de consacrer une première journée au centre historique, avec Rosenborg, Amalienborg et l’une des magnifiques bibliothèques que nous vous avons présentées. Le lendemain, vous pourriez découvrir Christianshavn, monter au sommet de l’église de Notre-Sauveur, puis prendre le temps de profiter du Diamant Noir ou d’une promenade dans la ville. Enfin, la troisième journée peut être consacrée à Carlsberg Byen, avec la visite de Home of Carlsberg et éventuellement une séance chez AIRE Ancient Baths.

Pour un séjour de quatre jours, vous pouvez conserver ces trois premières journées et consacrer la dernière à une excursion hors de Copenhague. Nous avons particulièrement aimé le château de Kronborg et la découverte d’Helsingør, mais Roskilde et son impressionnante cathédrale constituent également une très belle alternative. Deux excursions très différentes, à choisir selon vos envies ! Certains guides indiquent qu’il est possible de découvrir les deux sur une même journée, mais nous ne vous le conseillons pas forcément, surtout si vous voulez prendre le temps de découvrir les alentours des sites. En revanche, pour LEGO House à Billund, nous vous recommandons vraiment de disposer d’un peu plus de temps.

La Copenhagen Card est-elle intéressante ?

Nous avons trouvé la Copenhagen Card DISCOVER particulièrement pratique pendant notre séjour ! Cette carte touristique permet d’accéder à plus de 80 attractions et musées tout en utilisant librement les transports en commun de la région de Copenhague pendant sa durée de validité. Parmi les visites que nous vous recommandons, Rosenborg, Home of Carlsberg, Kronborg, la cathédrale de Roskilde ou encore la tour de Notre-Sauveur font partie des lieux inclus.

C’est d’autant plus intéressant que les trajets vers Helsingør et Roskilde sont également compris, tout comme les transports entre l’aéroport et le centre-ville. Notre conseil : si votre programme s’y prête, activez votre carte dès votre arrivée à l’aéroport afin d’en profiter immédiatement. Attention toutefois, certaines attractions nécessitent de réserver un créneau, même avec la carte. Et si vous comptez surtout vous promener, profiter des quartiers et visiter peu de musées, prenez le temps de comparer les prix avant de l’acheter : elle n’est pas systématiquement rentable.

Informations et tarifs : site officiel de la Copenhagen Card

Comment se déplacer facilement à Copenhague ?

Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de découvrir Copenhague sans voiture ! Nous avons effectué l’ensemble de nos déplacements à pied et en transports en commun, y compris pour rejoindre les monuments situés à l’extérieur de la capitale. La ville dispose d’un réseau de métro, de bus et de trains particulièrement efficace (et ponctuel !), qui permet de circuler facilement entre les différents quartiers.

Et bien sûr, difficile de parler de Copenhague sans évoquer le vélo ! La capitale danoise est célèbre pour ses nombreuses pistes cyclables et ses habitants qui se déplacent quotidiennement sur deux roues. Une autre façon très agréable d’explorer la ville, à condition d’être à l’aise au milieu d’une circulation cycliste parfois intense. Quel que soit votre moyen de transport, nous vous conseillons surtout de garder du temps pour flâner : c’est aussi en se promenant au hasard des rues, en admirant les façades colorées et en découvrant de jolies perspectives que Copenhague révèle tout son charme.

Entre son patrimoine royal, son architecture étonnante, ses expériences originales et les magnifiques excursions qu’elle permet d’organiser, la capitale danoise nous a vraiment conquis. Trois ou quatre jours offrent déjà un bel aperçu de ses richesses, mais ne soyez pas surpris d’avoir envie d’y revenir !

Image en Une : À Copenhague, les vélos font partie du quotidien et les jolies façades se découvrent au fil des rues. Une capitale pleine de vie à explorer pendant trois ou quatre jours ! © Mélina Hoffmann / Paris ZigZag

Mélina Hoffmann