En partenariat avec le Théâtre Lepic

Et si le théâtre était le meilleur moyen de prendre du recul sur une actualité qui nous dépasse ? Avec Pourquoi les gens qui sèment, au Théâtre Lepic, Sébastien Bizeau signe une comédie politique percutante, qui confronte engagement citoyen et maintien de l’ordre. Un spectacle qui tombe à pic et résonne particulièrement avec les débats qui traversent actuellement notre société !

Besoin d’une pause dans ce monde qui s’agite ?

On ne va pas se le cacher : à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux… ces dernières semaines, l’actualité anxiogène pèse sur le moral. Le climat ambiant n’est pas franchement feel good ! Par moments, on n’a qu’une envie : s’enrouler dans un plaid, se préparer un chocolat chaud et lancer la Star Academy, histoire de se retrouver « dans un autre monde » où tout est beau, tout est rose… Mais faire l’autruche a ses limites ! Alors, plutôt que de laisser tourner les chaînes d’info en continu, on vous propose une autre échappatoire : aller au théâtre ! On a vu Pourquoi les gens qui sèment au Théâtre Lepic, une pièce tout en humour et en finesse, qui s’attaque à un sujet brûlant : la tension entre engagement citoyen et maintien de l’ordre public. De quoi questionner le mouvement démocratique qui se joue actuellement, réfléchir à nos propres convictions et, surtout, rire un bon coup !

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Quand l’amour se heurte aux convictions politiques

La pièce raconte l’histoire d’amour entre Chloé, militante écologiste prête à désobéir à la loi pour défendre ses convictions, et Antoine, son compagnon devenu préfet, dont le métier est justement de faire respecter l’ordre. Ils sont tombés amoureux après s’être rencontrés sur les bancs d’un cours de théâtre. Mais aujourd’hui, leurs chemins ont pris des directions radicalement opposées. Et lorsque Chloé décide de mener une action militante sur un territoire qu’Antoine est chargé de protéger, leur couple prend un sacré tournant. Entre convictions personnelles, responsabilités professionnelles et sentiments toujours présents, chacun va devoir faire face à ses contradictions. Qui a raison ? Peut-on enfreindre la loi au nom d’une cause que l’on juge juste ? Et jusqu’où peut-on aller pour rester fidèle à ses idéaux ? Avec ce face-à-face intime et politique, Sébastien Bizeau revisite une question vieille comme le monde, qui n’est pas sans rappeler celle d’Antigone, cette héroïne de la tragédie grecque qui défiait déjà le pouvoir au nom de sa conscience.

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Une satire politique qui n’épargne personne

Mais Pourquoi les gens qui sèment ne se contente pas d’opposer deux visions du monde. La pièce s’amuse aussi à égratigner les médias et leur goût pour le spectacle, notamment à travers une savoureuse parodie de talk-show façon Hanouna. Le débat public se transforme alors en arène où les convictions s’affrontent jusqu’à l’absurde. Réunions publiques, plateaux télé et tribunaux rythment ainsi cette histoire où la parole devient une arme. Et c’est l’une des forces du spectacle : plutôt que de désigner un camp comme le bon et l’autre comme le mauvais, il explore les motivations, les contradictions et les dilemmes de chacun. La mise en scène place également le public au plus près des événements, comme s’il assistait directement aux débats.

On rit, on s’interroge, on prend parfois parti… avant de se demander si les choses sont vraiment aussi simples qu’elles en ont l’air. Car au fond, la pièce pose une question essentielle : que signifie s’engager aujourd’hui ? Sans asséner de leçon, elle nous pousse à réfléchir à la place de la conscience individuelle, à la force de l’action collective et à ce qui nous permet encore de vivre ensemble, malgré nos désaccords.

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Notre avis

S’il y a une seule pièce à voir en ce moment, c’est celle-ci ! Pourquoi les gens qui sèment fait particulièrement écho à l’actualité, et nous l’avons découverte juste après la journée de mobilisation du 17 octobre dernier. Autant vous dire que le sujet a résonné très fort dans la salle ! La standing ovation qui a suivi, avec un public entièrement debout, en disait long sur l’émotion partagée. Portée par une mise en scène pleine de rythme, la pièce nous embarque dès les premières minutes, notamment grâce aux comédiens qui investissent la salle et nous plongent au cœur des débats. Mais si le spectacle nous a autant touchés, c’est aussi parce qu’il est drôle, tout en étant terriblement juste : on rit tout en se confrontant à des questionnements sociétaux majeurs. Un spectacle engagé qui mêle humour, émotion et réflexion, qu’on vous recommande vivement de découvrir ! Il est à l’affiche jusqu’au 03 janvier au Théâtre Lepic, dans le 18ème arrondissement de Paris.

Infos pratiques :

Pourquoi les gens qui sèment

Adresse : Théâtre Lepic, 1 Avenue Junot, 75018 Paris

Dates : Jusqu’au 03 janvier 2027 (du mercredi au samedi 19h et dimanche à 15h)

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Photo de couverture : ©Shutterstock ©Alex_Mastro