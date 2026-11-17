Vous l’avez forcément remarqué : l’automne est en train de devenir de plus en plus… automnal finalement. À Lille, on le ressent particulièrement cette semaine, avec de bonnes grosses draches, un vent à décorner les boeufs, et un mercure bien à la baisse par rapport au début de saison. Mais pas question de se laisser abattre ! Pour garder le moral, voici quelques idées de choses à faire lorsqu’il pleut à Lille.

1. Se défouler en faisant du sport en salle

Rien de tel qu’une bonne dose d’endorphines pour chasser la morosité ! Pour celles et ceux qui aiment taper dans la balle jaune ou le volant, nous avons répertorié les meilleures salles de badminton, de squash et de padel de la métropole. Si vous préférez la grimpette, sachez que l’escalade de bloc fait un carton dans le coin avec les salles Arkose (en plein cœur de Lille) ou Climb Up (à Villeneuve-d’Ascq et Wambrechies),. Et pour une sortie en famille ou entre potes qui change vraiment de l’ordinaire, vous pouvez aussi aller vous dépenser à la patinoire Serge Charles à Wasquehal, à quelques minutes du centre-ville. Ici, vous resterez noramlement bien au sec (enfin ça dépend de la fréquence à laquelle vous tombez !)

2. Cuisiner un bon plat réconfortant du Nord

Parfois, le vrai luxe, c’est tout simplement de ne pas mettre le nez dehors et de transformer sa cuisine en petit estaminet ! En famille pour occuper les enfants ou en solo avec un bon livre audio, passer derrière les fourneaux a quelque chose de super apaisant. La bonne odeur d’une carbonnade flamande qui mijote ou d’un welsh bien doré réchauffera sans aucun doute toute la maison. Si l’inspiration vous manque, vous pouvez piocher dans notre sélection des meilleures recettes traditionnelles du Nord.

3. Découvrir les marchés de Noël à l’approche des fêtes

Qui a dit que la pluie devait gâcher la magie de fin d’année ? Dès la mi-novembre, la région revêt ses habits de lumière et l’odeur du vin chaud commence à envahir les rues. En vous prépare un grand guide des plus beaux marchés de Noël des Hauts-de-France, mais en attendant vous pouvez déjà filer vous réchauffer sous les chalets et au pied de la grande roue du marché de Noël de Lille sur la place Rihour. Entre deux averses, on s’offre une gaufre fourrée, on déniche quelques cadeaux artisanaux et on se laisse gagner par l’esprit des fêtes.

4. S’offrir une moment détente au spa

Quand l’humidité s’installe pour de bon, notre corps ne réclame qu’une seule chose : de la chaleur. S’accorder quelques heures dans un spa, c’est l’antidote absolu contre la déprime saisonnière selon nous. Croyez nous : avec les bulles d’un jaccuzzi, la pression retombera en quelques minutes, vos muscles vont se dénouer et votre teint retrouvera un peu d’éclat. Pour trouver votre prochain cocon de bien-être, jetez un œil à notre sélection des meilleurs spas de Lille et ses environs.

5. Se rendre dans un bar à jeux de société

C’est sans doute l’activité conviviale par excellence pour oublier la pluie. À Lille, les bars à jeux ont le vent en poupe et permettent de passer des heures au chaud autour d’une bière locale et d’une planche apéro. Notre véritable coup de cœur va à Chez Oit (boulevard de la Liberté) : une adresse ultra chaleureuse où l’on se sent littéralement comme à la maison, avec une ludothèque impressionnante (vraaaaaiment immense) et une équipe toujours prête à expliquer les règles avec le sourire. Dans le même esprit, La Luck (dans le Vieux-Lille) propose une ambiance de cabane canadienne, tandis que Le Beau Jeu (rue du Molinel) vous plaira si vous aimez les jeux de stratégie et l’ambiance bon enfant. De quoi relancer les dés jusqu’à ce que le soleil daigne enfin repointer le bout de son nez !