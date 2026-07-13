Ces restaurants lillois vous donneront l’impression d’être en vacances au soleil !

Pas besoin de prendre un billet d’avion pour profiter du soleil à Lille. Si vous cherchez une ambiance guinguette au bord de l’eau, une serre tropicale ou un coin de campagne paisible, vous êtes au bon endroit !

1. L’Oasis pour une parenthèse tropicale

Niché sous les grands arbres du poumon vert de Lille, L’Oasis porte particulièrement bien son nom. Cet établissement propose une petite parenthèse exotique pour déjeuner ou boire un verre en plein air. Le midi vous pouvez y dégusterez une cuisine fraîche et généreuse, avec des burgers (avec options pour tous les régimes) et des plats plus élaborés. L’après-midi, une carte de snacks sucrés et salés prend le relais pour combler les petites faims. Comme il se situe en plein dans la citadelle de Lille, l’ambiance y est ultra-détendue. C’est d’ailleurs aussi le spot parfait pour vous installer au soleil après une promenade ou une séance de running le long du canal de la Deûle. Le lieu vit également au rythme d’animations régulières tout au long de la saison estivale. Il fait par exemple partie des lieux qui diffusent les matchs de la Coupe du Monde de football !

L’Oasis

1 Avenue Mathias Delobel

Lundi – samedi : 10h30 – 00h / dimanche : 10h30 – 22h

2. L’Orangerie pour manger dans une serre

Installé dans une magnifique serre qui date de 1952, l‘Orangerie est un tiers-lieu associatif géré par l’association Bartok. Le concept est très cool : l’hiver, l’endroit protège les plantes les plus fragiles du Jardin des Plantes et d’avril à octobre, il se métamorphose en un salon d’été. Avec sa carte fait maison, locale, de saison et au maximum biologique, il est le lieu idéal pour les végétariens qui veulent profiter d’un bon repas au soleil sans se ruiner ! L’ambiance vacances est clairement au rendez-vous avec les grands canapés chinés en intérieur et les transats à l’ombre des arbres en extérieur.

Voir cette publication sur Instagram 🌿 Ce spot caché au cœur du Jardin des Plantes à Lille risque bien de devenir votre QG pour les beaux jours ! Depuis début avril, @orangerie.lille a rouvert ses portes et transforme cette ancienne serre en véritable café-cantine ultra chill au milieu de la verdure ☀️. Le lieu est géré par l’associa…

L’Orangerie

Jardin des Plantes, rue du Jardin des Plantes

Mercredi, jeudi et samedi : 11h30 – 20h30 / vendredi : 15h – 23h / dimanche : 11h – 20h

3. La Bet’guinguette pour manger local

Si vous aimez l’authenticité des estaminets mais que vous rêvez d’un esprit de fête estivale, direction Villeneuve d’Ascq au cœur du Musée de Plein Air. L’estaminet traditionnel Le Bet’Leu y organise tous les vendredi soir sa formule estivale : la Bet’guinguette ! Les soirées sont rythmées par des karaokés, des marchés nocturnes, des jeux flamands et de multiples animations pour les enfants. Dans l’assiette le terroir nordiste s’invite à l’apéro avec des planches de charcuteries et de fromages locaux, des frites fraîches, des tenders de poulet et un croque-monsieur revisité façon welsh. Côté douceurs, vous pourrez même goûter aux créations du Meilleur Apprenti des Hauts-de-France 2024.

Bet’Leu

143 Rue Colbert, Villeneuve-d’Ascq

Lundi – jeudi : 10h-17h30 / vendredi : 10h-22h / samedi et dimanche : 10h-18h30

4. Polbert Café pour une parenthèse campagne

Situé à Sainghin-en-Mélantois (à 15 minutes de Lille), le Polbert Café prouve qu’il suffit de faire quelques kilomètres pour se retrouver en pleine campagne. Ce café-restaurant dispose d’un immense terrain de jeu pour déconnecter du tumulte urbain. On y retrouve une cuisine 100% maison qui se renouvelle tous les mois en fonction des arrivages (falafels croustillants, quiches généreuses, tartares au couteau…) Les options végétariennes sont bien représentées et s’accompagnent d’une très belle sélection de vins. Le bar reste ouvert en continu de midi à minuit avec un super décor végétal. Vous pouvez vous installer sur l’immense terrasse plein sud pour profiter d’une vue imprenable sur les champs, pendant que les enfants profitent du grand jardin sécurisé. Le lieu propose aussi des DJ sets et des retransmissions sportives sur écran géant.

Polbert Café

2622 Rue de Lille à Sainghin-en-Mélantois

Lundi – samedi : 12h-00h

5. Cageot pour goûter l’éco-food court urbain

Cageot, c’est un concept hybride de 5000 m² avec une ferme urbaine (verger, poulailler, mares gérés par les maraîchers de Growsters) et un espace de street food de premier plan. Vous naviguez entre deux bars et trois corners de street food bien connus dans la région : Scarpetta (saveurs italiennes), Ataya (spécialités syriennes) et Bierbuik (cuisine flamande revisitée). Les chefs travaillent en circuit ultra-court à partir des récoltes du potager, et vous pouvez même acheter vos légumes sur place. Le gros plus, c’est donc la diversité de choix mais aussi le décor spectaculaire avec des conteneurs maritimes recyclés et une serre tropicale intérieure de 450 m² ! Dehors, l’immense terrasse accueille des blind tests, des tournois de jeux de société, des cours de rock et la diffusion en plein air des grands événements sportifs de l’été.

Cageot

Centre Commercial Aushopping à Faches-Thumesnil

Mardi : 17h-00h / mercredi : 12h-14h30 et 17h-00h / jeudi et vendredi : 12h-14h30 et 17h-01h / samedi : 12h-01h / dimanche : 12h-23h

Photo en couverture © L’Oasis